Impugnan decisión judicial que traslada el caso de Kevin Malouf a Juzgado de Paz

Presentan recurso para revertir decisión que envió el caso Malouf a un Juzgado de Paz.

El Instituto de la Víctima (IDV) presentó este lunes 6 de octubre un recurso de reposición contra la resolución emitida por el juez Arnulfo Rocael Carrera, del juzgado Quinto Penal, quien decidió enviar el caso de Kevin Malouf y otros señalados de la muerte de Floridalma Roque, a un juzgado de paz, bajo el argumento de que los delitos imputados no superan los cinco años de prisión.

El Instituto de la Víctima presentó recurso para revertir la decisión que envió el caso de Malouf a un juzgado de paz. (Foto: Instituto de la Víctima)

Esta acción legal busca frenar traslado del proceso de Malouf resuelto el pasado 25 de septiembre al considerar que dicha resolución no es procedente, ya que aún existen acciones legales pendientes, entre ellas un recurso de amparo en trámite ante la Sala Tercera de Apelaciones, el cual busca repetir la audiencia de etapa intermedia por el delito de homicidio.

Acción legal es presentada por el Instituto de la Víctima en el Juzgado Quinto Penal, que busca mantener el caso Malouf en juzgado de mayor instancia. (Foto: InstitutoDVíctima)

Además, se argumenta que el juez no puede considerar nulo lo actuado por un tribunal superior, por lo tanto, se solicita que la resolución del 25 de septiembre sea revocada, y que el caso se mantenga en una instancia adecuada.

Kevin Malouf durante una audiencia por videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, en donde guarda prisión. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Delito en discusión?

El Instituto de la Víctima sostiene que existen elementos de prueba contundentes que respaldan la hipótesis de un homicidio doloso, al menos en su modalidad de comisión por omisión. Según el planteamiento, Malouf Sierra, principal señalado en el caso, tenía la responsabilidad legal y ética de garantizar la vida de Roque, lo cual no habría cumplido.

Los querellantes advirtieron que, de continuar con el traslado del expediente a un juzgado de paz, podría representar una forma de impunidad y solicitó al juzgado que revoque la resolución para que el caso sea tratado con el debido rigor legal y judicial.