El hombre con cuatro órdenes de captura por el mismo delito

Todas las órdenes de captura fueron emitidas por juzgados de distintos departamentos del país en este año.
Un hombre identificado como Vili "N" de 41 años fue recapturado en la colonia Amparo II, zona 7 capitalina.
Según el registro policial, Vili presenta cuatro órdenes de captura por el delito de extorsión; la más reciente fue solicitada por un juzgado de ciudad Guatemala entre septiembre y noviembre.
Además, fue requerido por un juzgado de Cobán, Alta Verapaz desde agosto y por un juzgado de Retalhuleu desde septiembre. Todas órdenes de captura emitidas en este año.
Las autoridades indicaron que a Vili le aparece un antecedente por robo.
La captura se realizó durante un operativo a cargo de agentes de la DIP-SGIC de la Policía Nacional Civil.