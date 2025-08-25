Versión Impresa
Durante allanamiento capturan a hombre y le incautan droga

  • Por Geber Osorio
25 de agosto de 2025, 15:44
Durante el allanamiento un hombre fue detenido, se le incautó una escopeta y cuatro celulares. (Foto ilustrativa/Archivo)

En los operativos también fue hallada una escopeta y teléfonos celulares, informaron las autoridades. 

La Fiscalía de Distrito de Jutiapa, la Fiscalía Regional V Suroriente del Ministerio Público (MP) y  elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron las diligencias de allanamiento.

La operación se llevó a cabo en distritos inmuebles ubicados en el barrio El Bosque, aldea Las Flores, del municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa, en busca de indicios que fortalezcan una investigación en curso.

El allanamiento fue llevado a cabo en el barrio El Bosque, aldea Las Flores, El Progreso, Jutiapa. (Foto: MP)
Incautado

En los allanamientos detuvieron en flagrancia a Kevin B. Además, se incautó una escopeta, cuatro teléfonos celulares y sustancias ilícitas.

El detenido fue identificado por el Ministerio Público como Kevin B. (Foto: MP)
Según indicó el MP, estos indicios servirán para fortalecer la investigación que se encuentra en desarrollo.

En el operativo fueron incautadas sustancias ilícitas. (Foto: MP)
