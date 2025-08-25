Durante allanamiento capturan a hombre y le incautan droga

En los operativos también fue hallada una escopeta y teléfonos celulares, informaron las autoridades.
La Fiscalía de Distrito de Jutiapa, la Fiscalía Regional V Suroriente del Ministerio Público (MP) y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron las diligencias de allanamiento.
La operación se llevó a cabo en distritos inmuebles ubicados en el barrio El Bosque, aldea Las Flores, del municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa, en busca de indicios que fortalezcan una investigación en curso.
Incautado
En los allanamientos detuvieron en flagrancia a Kevin B. Además, se incautó una escopeta, cuatro teléfonos celulares y sustancias ilícitas.
Según indicó el MP, estos indicios servirán para fortalecer la investigación que se encuentra en desarrollo.