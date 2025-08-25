Reclusos retienen a dos rehenes en el centro de detención El Boquerón

-

Los reclusos mantienen a dos guardias como rehenes como parte de sus exigencias.

Un nuevo motín se registró en el centro de detención El Boquerón, en Santa Rosa, protagonizado por integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes retuvieron a dos guardias del Sistema Penitenciario (SP), según datos preliminares.

(Foto: Nuestro Diario)

Este incidente marca la tercera ocasión en que los privados de libertad realizan una revuelta y toman como rehenes a personal penitenciario.

Según la información proporcionada por la Comisaría 32, el disturbio inició alrededor de las 22:00 horas del domingo y fue durante la madrugada que se confirmó la retención de los dos agentes del SP.

(Foto: Nuestro Diario)

Los reclusos exigieron nuevamente el traslado de su líder conocido como "El Diabólico", quien actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, hacia el centro carcelario Pavoncito.

Los reportes oficiales indican que el primer motín ocurrió el 14 de agosto, cuando un guardia fue asesinado y otros seis fueron retenidos. Posteriormente, el viernes 22 de agosto se registró el segundo levantamiento, y el más reciente se confirmó este domingo.

Otros disturbios en centros carcelarios

Esta mañana del lunes 25 de agosto, elementos del Ejército de Guatemala llegaron al Centro Carcelario Pavoncito, en Fraijanes, para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en la gestión de los disturbios ocurridos en la prisión.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Además, se reportaron disturbios en la correccional más conocido como Gaviotas, zona 13, donde un cocinero logró escapar con ayuda de un monitor; y otros tres permanecen retenidos.

En este centro se encuentran recluidos más de cien menores de edad integrantes de la Mara Salvatrucha y del grupo conocido como Paisas, quienes exigen el traslado de cabecillas a Pavoncito.

Los bomberos municipales fueron alertados sobre un incendio provocado en el interior del centro correccional de menores. (Foto: Bomberos Municipales)

Según las autoridades, los privados de libertad buscan presionar por el traslado de sus líderes a otros centros carcelarios.

La Secretaría de Bienestar Social informó que activó protocolos de seguridad, mientras que elementos de la Policía Nacional Civil y Bomberos Municipales permanecen en los alrededores del centro para atender cualquier emergencia.

Secretaría de Bienestar Social

