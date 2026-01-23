El hombre que drogó a su esposa por años para abusar de ella en Reino Unido

-

Al señalado le gustaba "aturdir" a su esposa para dominarla y abusarla.

Un británico de 49 años reconoció el viernes ante la justicia haber drogado y violado en numerosas ocasiones, durante más de diez años, a su exesposa, quien decidió renunciar a su derecho al anonimato.

Como la francesa Gisèle Pelicot, convertida en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual por haber rechazado que el juicio contra su marido se celebrara a puerta cerrada, la víctima en este caso, Joanne Young, de 48 años, autorizó a la policía a revelar su identidad.

Joanne Young asistió el viernes a la audiencia, en el Tribunal Penal de Winchester (sur de Inglaterra), acompañada de su hermana y de un funcionario de apoyo a las víctimas, sin hacer declaraciones a los periodistas.

Su exmarido, Philip Young, imputado por 56 hechos enumerados durante la audiencia, admitió 48 de ellos, incluyendo una veintena de violaciones y agresiones sexuales cometidas entre 2010 y 2023.

El acusado también reconoció haber administrado en varias ocasiones una sustancia a su exesposa para "aturdirla o dominarla" con el objetivo de mantener con ella relaciones sexuales no consentidas.

Philip Young, un exconcejal del Partido Conservador, que se encuentra en prisión provisional, también admitió actos de voyerismo.

Otros cinco hombres -de entre 31 y 61 años-, en libertad bajo fianza, comparecieron también el viernes, acusados de violaciones o agresiones sexuales contra Joanne Young.

Cuatro se declararon no culpables y uno no se ha pronunciado todavía.

Philip Young se declaró no culpable de ocho cargos, entre ellos la producción de imágenes indecentes de menores y la posesión de material pornográfico extremo, entre 2019 y 2024.

En una audiencia posterior, la jueza Angela Morris, que presidió la audiencia, determinará la pena.

El juicio de los otros cinco hombres está previsto a partir del 5 de octubre de 2026.

La policía no proporcionó detalles de dónde se habrían cometido las agresiones, pero reveló que el principal acusado vivió temporalmente en la ciudad de Swindon (a unos cien kilómetros al oeste de Londres), igual que tres de los otros imputados.

En Francia, Gisèle Pelicot fue violada durante una década en su domicilio de Mazan (sur) por decenas de desconocidos que su marido, Dominique Pelicot, que la drogaba, reclutaba por internet.

Gisèle Pelicot se negó a que el juicio se realizara a puerta cerrada y el caso tuvo una gran repercusión internacional.

Su exmarido fue condenado a 20 años de prisión y los demás acusados recibieron sentencias de entre tres y quince.

Con información de AFP.