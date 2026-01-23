La peligrosa maniobra de un conductor en San Cristóbal (video)

La imprudencia fue grabada por el conductor que iba detrás de él.
Un video publicado en redes sociales, muestra la maniobra imprudente que cometió el conductor de una motocicleta mientras se conducía por San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Según las imágenes, el conductor va manejando sin tener el control sobre el volante. Sus manos aparecen "libres".
Así condujo por un buen tiempo sin medir el peligro.
Este es el video: