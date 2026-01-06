El hombre que escondía armas en su vivienda, incluyendo un rifle

Cuando los agentes entraron a su vivienda, se sorprendieron al encontrar lo que escondía.
Honorio "N", de 40 años, fue capturado por las autoridades luego de que se confirmara que mantenía armas de fuego ilegales en el interior de su vivienda, ubicada en el caserío La Primavera, Petén.
La detención se produjo durante un allanamiento hecho por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público. Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad localizaron un rifle y tres pistolas, todas sin la documentación legal correspondiente.
Además de las cuatro armas de fuego, en el inmueble hallaron 4 tolvas y 31 municiones, señaló la Policía Nacional Civil.
Tras la aprehensión, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar si las armas estarían vinculadas a hechos delictivos ocurridos en la región.