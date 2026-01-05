La animación que muestra cómo habría sido la captura de Maduro (video)

-

Esta animación ilustra cómo lograron capturar a Nicolás Maduro en una operación que duró menos de 20 minutos.

La captura de Nicolás Maduro, ocurrida la madruga del pasado 3 de enero, se llevó a cabo gracias a un operativo previamente planeado que duró pocos minutos.

La Inteligencia de EE.UU. sabía que Maduro dormía tras puertas de acero tipo bóveda de banco, por lo que el equipo llevaba cortadores térmicos de alta resistencia para quemarlas.

Pero los operadores irrumpieron en la habitación tan rápido que lo atraparon antes de que pudiera cerrar la puerta.

En solo 20 minutos

Todo comenzó a las 2:40 de la madrugada del pasado 3 de enero, cuando los radares venezolanos detectaron objetos moviéndose a gran velocidad por todo el territorio.

Minutos más tarde, misiles de precisión impactaron puntos estratégicos, radares, comunicaciones y pistas aéreas.

A las 3:05 de la mañana helicópteros militares volaron en la oscuridad para no ser detectados. Al mismo tiempo, fuerzas especiales se desplazaron por un complejo previamente vigilado por varios meses.

A las 3:27 de la mañana todo el perímetro ya estaba asegurado y la operación fue rápida, duró menos de 20 minutos.

Maduro fue localizado, reducido y escoltado. Minutos después, un helicóptero despegó del lugar rumbo al mar Caribe.

A las 4:10 de la mañana, un avión militar abandonaba el espacio aéreo venezolano. La misión había terminado antes del amanecer.

Cuando el mundo despertó, la noticia ya sacudía la política internacional.

Mira aquí el video: