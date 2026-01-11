Hombre fallece en compañía de su perro en el atrio de una iglesia en zona 1

La fanpage Pasos de Fe Guatemala dio a conocer el fallecimiento de una persona que permanecía en el atrio de la Rectoría Santa Teresa, ubicada en la zona 1 capitalina.

Con el paso de las horas, familiares se presentaron en el lugar y lo identificaron como Jorge Mario, más conocido como "don Jorge Mario".

El cuerpo del hombre fallecido quedó en cercanías de su perro Tobías. (Foto: Pasos de Fe Guatemala)

Los socorristas que atendieron la emergencia indicaron que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

De acuerdo con la información compartida, don Jorge Mario acostumbraba desplazarse por distintos templos del Centro Histórico acompañado de su perro, Tobias.

Su presencia era conocida por quienes lo veían con frecuencia en cortejos procesionales y en visitas constantes a iglesias, entre ellas la de San Francisco.

¿Qué pasó con el perrito?

Sobre la situación del canino se informó que agentes de la comisaría 11 de la Policía Nacional Civil entregaron a Tobias a los familiares de don Jorge Mario.

