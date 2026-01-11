Esposos pierden la vida en ataque armado en ruta a Escuintla

-

Autoridades investigan si el hecho se trató de un ataque directo o intento de robo.

Benedicto Vega Dubón y su esposa, Apolonia Arévalo de Vega, se desplazaban en motocicleta por la ruta que conduce a La Democracia cuando fueron atacados desde un vehículo en marcha.

El hecho ocurrió en el kilómetro 82, donde ambos resultaron con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria, sin embargo, Benedicto Vega Dubón, de 52 años, murió en el sitio, mientras que su esposa, de aproximadamente 51 años, falleció cuando era trasladada al Hospital Regional de Escuintla.

Según el reporte de los socorristas, las víctimas presentaban heridas en la cabeza, brazos, tórax y espalda. Además, en el lugar quedaron casquillos de arma de fuego en dos puntos distintos, por lo que las autoridades consideran que la pareja pudo ser atacada nuevamente cuando se encontraba en el suelo.

Hipótesis

Sobre el hecho las autoridades informaron que se manejan dos hipótesis en el caso; un intento de robo de la motocicleta o un ataque directo.

Ambos laboraban para la municipalidad de Siquinalá; Benedicto en el área de servicios públicos y Apolonia como conserje de un centro educativo.

