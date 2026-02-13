Hombre fallece luego que su vehículo cayera en un barranco

-

El vehículo cayó a más de 200 metros de profundidad

Un hombre identificado como Gustavo Aroldo Agustín, de 59 años, se embarrancó con su vehículo en el Periférico Norte, jurisdicción del cementerio del cantón Buena Vista zona 3, Huehuetenango.

Vecinos que observaron el accidente, descendieron 200 metros para auxiliar a los tripulantes de este vehículo, donde al ver que Agustín, quien se hacía acompañar de dos menores estaban heridos, dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

El hombre habría salido a probar su vehículo luego que días anteriores estuvo fallando. (Foto: Maynor Merida/Colaborador)

Los socorristas utilizaron equipo especial para llevar a la superficie a los 3 heridos, a quienes trasladaron a la emergencia del Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicado en zona 10 de esta ciudad.

Al arribar al hospital Agustín dejó de presentar signos vitales, esto debido a las fracturas y golpes que presentaba en diferentes partes del cuerpo, mientras que los dos menores continúan internados recuperándose.

Vecinos trataron de rescatar al hombre y a dos menores tras el accidente. (Foto: Maynor Merida/Colaborador)

La familia comentó a las autoridades, que Agustín salió a probar su vehículo, ya que días anteriores le estuvo fallando la batería y al cambiarla se emocionó, por lo que no dudó en dar un paseo, invitando a dos niños (vecinos) a que lo acompañaran, pero que desconocen el motivo por el que perdió el control y se precipito al barranco.