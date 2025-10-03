El crimen de un hombre señalado de supuesto acoso a una menor

Cuando el hombre llegó a la casa de la menor, fue recibido a tiros.
Óscar Danilo Hernández López, de 32 años, fue asesinado por la madre de la menor a la que supuestamente acosaba.
Según vecinos, la víctima llegó a la residencia de la madre de la joven, identificada como Griselda Nohemí Vásquez Véliz, de 37 años, la cual está ubicada en barrio Las Casetas, Agua Blanca, Jutiapa.
De acuerdo a las autoridades, la intención de Hernández, quien laboraba como mecánico, era hablar con los familiares de la menor para aclarar malos entendidos, pero al tocar la puerta, fue recibido a tiros por Vásquez, quien portaba un rifle calibre 22.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados pero al llegar, constataron que Hernández ya no presentaba signos vitales, pues tenía una herida de bala en el pecho.
La mujer afirmó que el hombre las acosaba sexual, psicológica y verbalmente, a ella y a sus hijas.
Familia niega las acusaciones
Familiares del fallecido y varios vecinos rechazaron rotundamente dicha versión, pues aseguran que eran las hijas de la mujer quienes acudían con frecuencia al taller donde trabajaba Hernández para molestarlo.
Tras el crimen, varios pobladores intentaron vapulear a la mujer, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a evacuarla.
Debido a estas dos versiones, la PNC informó que se ha abierto una investigación para aclarar el caso.
*Con información de Élfego Escobar