Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La mujer señalada de asesinar a un hombre con un rifle

  • Por Jessica González
03 de octubre de 2025, 08:32
La mujer estuvo a punto de ser vapuleada. (Foto: archivos/Soy502)

La mujer estuvo a punto de ser vapuleada. (Foto: archivos/Soy502)

Según la detenida, el hombre la acosaba constantemente junto a sus hijos.

OTRAS NOTICIAS: Los hombres capturados con armas de fuego en parqueo de centro comercial

Griselda "N", de 37 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por estar señalada de homicidio.

Según las autoridades, la mujer habría asesinado a un hombre, de 32 años, con un rifle calibre 22mm.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

El hecho ocurrió en el barrio Las Casetas, Agua Blanca, Jutiapa.

La detenida manifestó que el fallecido la acosaba sexual, psicológica y verbalmente, junto a sus hijos.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Sin embargo, un grupo de personas pretendía vapulearla tras el crimen, por lo que fue evacuada del lugar.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar