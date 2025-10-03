La mujer señalada de asesinar a un hombre con un rifle

Según la detenida, el hombre la acosaba constantemente junto a sus hijos.
OTRAS NOTICIAS: Los hombres capturados con armas de fuego en parqueo de centro comercial
Griselda "N", de 37 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por estar señalada de homicidio.
Según las autoridades, la mujer habría asesinado a un hombre, de 32 años, con un rifle calibre 22mm.
El hecho ocurrió en el barrio Las Casetas, Agua Blanca, Jutiapa.
La detenida manifestó que el fallecido la acosaba sexual, psicológica y verbalmente, junto a sus hijos.
Sin embargo, un grupo de personas pretendía vapulearla tras el crimen, por lo que fue evacuada del lugar.