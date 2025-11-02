El hombre que fue capturado minutos después de enviudar

-

Una tragedia ocasionada por un accidente de tránsito cambió el destino de un hombre.

Durante la tarde del sábado 1 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) atendió un accidente de tránsito reportado en el Km. 222, Coatepeque, Quetzaltenango.

Una pareja que se conducía en este departamento se vio afectada por el accidente, donde la mujer falleció en el lugar dado el impacto del choque.

Las autoridades, tras la tragedia, identificaron al hombre como Amílcar "N", de 45 años, quien era buscado por el delito de agresión sexual.

Hombres capturados por agresión sexual y violencia contra la mujer en Quetzaltenango



Amílcar "N" quien minutos antes habría iniciado su duelo por la pérdida de su esposa, quedó a disposición de la ley por el delito que se le acusa.