Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El hombre que fue capturado minutos después de enviudar

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 08:41
Su esposa habría fallecido minutos antes de que fuera capturado. (Foto: Shutterstock)

Su esposa habría fallecido minutos antes de que fuera capturado. (Foto: Shutterstock)

Una tragedia ocasionada por un accidente de tránsito cambió el destino de un hombre.

OTRAS NOTICIAS: El dueño de un bar que permitía el ingreso de menores

Durante la tarde del sábado 1 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) atendió un accidente de tránsito reportado en el Km. 222, Coatepeque, Quetzaltenango.

Una pareja que se conducía en este departamento se vio afectada por el accidente, donde la mujer falleció en el lugar dado el impacto del choque.

Las autoridades, tras la tragedia, identificaron al hombre como Amílcar "N", de 45 años, quien era buscado por el delito de agresión sexual.

Amílcar "N" quien minutos antes habría iniciado su duelo por la pérdida de su esposa, quedó a disposición de la ley por el delito que se le acusa.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar