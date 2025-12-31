El hombre que fue sorprendido abusando de una adolescente

El hombre fue sorprendido por vecinos del lugar y la madre dio detalles del hecho.
Aroldo "N", de 28 años, alias "El Charro", fue capturado por vecinos de la finca Aurora Castillo, en el Asintal, Retalhuleu, y entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 15 años.
"Durante la captura, la madre de la adolescente confirmó los hechos y dio detalles del abuso, por lo que los agentes trasladaron al detenido al juzgado de turno", informó Cesar Mateo, portavoz de la PNC.
El agente detalló que la menor fue trasladada a un centro asistencial para las evaluaciones correspondientes.