Tiene 21 años, llegó en un vuelo de deportados y terminó capturada

  • Por Jessica González
31 de diciembre de 2025, 07:28
La mujer es acusada de estafa propia. (Foto: PNC)

La joven tenía dos órdenes de captura.

Como Katerin "N", de 21 años, fue identificada una mujer que llegó al país proveniente de Estados Unidos en un vuelo de deportados.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Katerin fue capturada en el interior de las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración en la FAG, por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

De acuerdo a las investigaciones, la ahora detenida es requerida por tener dos órdenes de aprehensión por estafa propia, ambas fechadas este año.

