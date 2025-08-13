Hombre ingresa a negocio, roba un celular y nadie lo ve (video)

El hombre escondió el celular en una libreta que llevaba en la mano.
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre ingresa a un negocio en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa al sujeto entrar al local y saludar con un "buenas...".
Luego realiza un breve recorrido visual por el establecimiento hasta que nota un teléfono celular colocado sobre el mostrador.
Aunque inicialmente duda en tomarlo, finalmente lo cubre con una revista que llevaba en la mano y, con aparente tranquilidad, abandona el lugar..
El video ha generado comentarios de indignación entre los internautas, quienes solicitan que se identifique al responsable