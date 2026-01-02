Discutió con un familiar y lo hirió con machete el primer día del año

Una pelea familiar terminó con un integrante herido y otro detenido.
Luego de haberse iniciado una disputa familiar, Edvin E. fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), en el caserío San Miguel La Palotada del municipio de San Andrés, Petén, acusado del delito de lesiones.
La víctima del caso, era su familiar, a quien habría atacado por la espalda con un machete, el jueves 1 de enero del 2026.
Esto provocó que resultara herido luego de haber comenzado a discutir con el acusado.
De acuerdo con la información del Ministerio Público (MP), el hombre, ahora detenido, se encontraba bajo efectos del alcohol.