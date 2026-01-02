Discutió con un familiar y lo hirió con machete el primer día del año

MP coordina aprehensión por el delito de lesiones ✅



La Fiscalía de Distrito de Petén coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Edvin E. por el delito de lesiones.



Ayer, en el caserío San Miguel La Palotada, San Andrés, Petén, el capturado, bajo efectos de… pic.twitter.com/n2Y2JptMsg