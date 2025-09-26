Percance entre conductor y motorista se habría originado por discusión de tránsito

-

Autoridades destacan que incremento del parque vehicular y la intolerancia de las personas en el tránsito provocan estas situaciones.

David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que de forma preliminar se sabe que el suceso que protagonizó un hombre al embestir en varias ocasiones a un motorista que quedó gravemente herido, se habría originado por una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió en la 1a. calle entre 6a. y 7a. avenida de la zona 9 capitalina y en un video que se viralizó en redes sociales se observa que un hombre arremete más de dos veces con su camioneta a un motorista, quien resultó gravemente herido.

El director de la PNC confirmó que en el lugar se capturó a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien fue traslado a la torre de tribunales.

David Boteo, director general de la Policía Nacional Civil. (Foto: Jorge Senté / Soy502)

"Fue puesto a disposición ante juez competente. Según la información preliminar que se tiene —el percance ocurrió— por algún tema de pelea de tránsito entre ambas personas", declaró Boteo.

El funcionario agregó que no es un caso aislado y que situaciones como estas ya han afectado a la sociedad y como ejemplo citó que tienen como antecedente que "por problema de tránsito un automovilista mató a un motorista".

"El incremento del parque vehicular, tanto de motocicletas y vehículos, y la intolerancia en el tránsito ha ocasionado que muchos de estos temas sean recurrentes en el medio nacional", aseguró el director de la PNC.

