¡Estaba ebrio! El hombre que le disparó a sus dos primos

Los primos iban en su auto cuando fueron atacados.
Un hombre fue capturado luego de herir con un arma de fuego ilegal a dos de sus primos, quienes no quisieron decir sus nombres en la aldea San José Granados, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, hecho que generó alarma entre vecinos del sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Leonel Teodoro Alvarado Saquiché, de 32 años, quien fue entregado en calidad de detenido por vecinos del sector Saquiché, aldea San José Granados, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.
El hecho ocurrió luego de que el individuo accionara un arma de fuego tipo revólver contra sus primos, quienes se desplazaban en un vehículo tipo automóvil de color negro.
Según las autoridades, tras escucharse las detonaciones, pobladores intervinieron y lograron retener al presunto agresor, evitando que huyera del lugar.
En la escena quedó abandonada un arma de fuego tipo revólver, color plateado, marca Smith & Wesson, calibre .38, así como seis casquillos, los cuales fueron embalados por el Ministerio Público en coordinación con investigadores de la DEIC para el fortalecimiento del proceso penal.
Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el detenido, quien se encontraba bajo efectos de licor, fue puesto a disposición del Juzgado de Paz local para solventar su situación legal.