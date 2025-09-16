Hombre de la tercera edad muere junto a su mascota en un accidente

-

Carlos se transportaba junto a "Nena", su perrita que siempre lo acompañaba.

Carlos Humberto Pérez García, de 63 años, falleció arrollado por un automóvil, junto con su perrita "Nena", en Teculután, Zacapa, lugar de donde originario.

Según indicaron los vecinos, don Carlos, como era conocido por sus seres queridos, salía todas las tardes acompañado de su mascota en su vehículo de dos ruedas.

El motivo de sus salidas eran para distraerse y pasear en lugares cercanos. El automotor que los atropelló se dio a la fuga, según informaron los testigos.

El hecho se registró en el kilómetro 119 de la ruta al Atlántico en jurisdicción del barranco "Colorado", ubicado en el municipio de Teculután.

El accidente

Momentos de tristeza se vivieron en el lugar el pasado lunes 15 de septiembre, cuando fue la última vez que Carlos y su mascota salieron de su vivienda.

Su perrita fue su fiel amiga durante muchos años, hasta el último momento de sus vidas, comentaron algunos vecinos del lugar.