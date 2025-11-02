Accidente dentro de cementerio deja un hombre fallecido

Versión Impresa
  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 17:21
Los socorristas confirmaron el fallecimiento cuando la víctima era trasladada a un hospital. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima entró en contacto con cables de alta tensión, este 2 de noviembre.

Un hombre falleció la tarde de este domingo 2 de noviembre en el interior del Cementerio General de la zona 4 del municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, luego de recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con cables de alta tensión.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Juan Comalapa acudieron al lugar donde encontraron al hombre en estado inconsciente; por lo que le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y brindaron atención prehospitalaria. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Sin embargo, los socorristas confirmaron su fallecimiento cuando era trasladado al Hospital Regional de Chimaltenango. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. 

