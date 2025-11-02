Accidente dentro de cementerio deja un hombre fallecido

La víctima entró en contacto con cables de alta tensión, este 2 de noviembre.
Un hombre falleció la tarde de este domingo 2 de noviembre en el interior del Cementerio General de la zona 4 del municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, luego de recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con cables de alta tensión.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Juan Comalapa acudieron al lugar donde encontraron al hombre en estado inconsciente; por lo que le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y brindaron atención prehospitalaria.
Sin embargo, los socorristas confirmaron su fallecimiento cuando era trasladado al Hospital Regional de Chimaltenango. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.