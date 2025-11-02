Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tres heridos tras colisión de dos vehículos en ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas

  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 16:14
Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 36 de la subida Las Cañas, en la ruta que conecta Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas. 

TE PUEDE INTERESAR: Hombre que practicaba rápel resulta herido este domingo en Amatitlán 

Este domingo 2 de noviembre, un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 36, sector de la subida Las Cañas, en la ruta que conduce de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Por causas que aún se desconocen, dos vehículos colisionaron, lo que provocó lesiones a tres personas que fueron atendidas por personal de los Bomberos Municipales Departamentales.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente y fueron trasladaron al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar