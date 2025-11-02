Tres heridos tras colisión de dos vehículos en ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 36 de la subida Las Cañas, en la ruta que conecta Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas.
Este domingo 2 de noviembre, un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 36, sector de la subida Las Cañas, en la ruta que conduce de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas.
Por causas que aún se desconocen, dos vehículos colisionaron, lo que provocó lesiones a tres personas que fueron atendidas por personal de los Bomberos Municipales Departamentales.
Los heridos recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente y fueron trasladaron al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.