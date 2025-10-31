Hombre se desploma en plena calle mientras trabajaba (video)

La cámara de un comercio captó el momento en que un hombre sufre un colapso en plena y cae de rodillas hasta desplomarse y fallecer.
Durante la mañana del 30 de octubre, Tomás Guarcas se dirigía hacia su trabajo, cargando 4 cajas plásticas pesadas sobre su espalda, cuando de pronto cae de rodillas y se desploma sobre la acera.
Tomás se dedicaba a cargar bultos y productos de comercios en el departamento de Sololá.
Vecinos del área lo reconocían como una persona muy amable y servicial.
En el video, se observa que personas se acercan a ayudarle a retirar la carga pesada sobre él.
Las unidades de socorro, al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y se presume que fue a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Sololá, conocido por su actividad comercial, alberga a una gran cantidad de trabajadores dedicados a la economía informal. En este sector, oficios como el de "cargador" son esenciales para el transporte de mercadería entre comercios y mercados, a menudo implicando carga pesada.