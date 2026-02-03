Incendio en el predio municipal de Quetzaltenango (Video)

En el lugar trabajaron cuerpos de bomberos para sofocar las llamas.
Un incendio se registra en el predio municipal de la zona 6 de Quetzaltenango, en el que varios vehículos han prendido en llamas alarmando a vecinos y socorristas.
Al lugar se han presentado Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, así como Cruz Roja para mitigar el fuego.
Instituciones cercanas al predio decidieron evacuar a los presentes.