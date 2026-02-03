Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Incendio en el predio municipal de Quetzaltenango (Video)

  • Por Reychel Méndez
03 de febrero de 2026, 12:15
Varios vehículos quedaron en llamas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Varios vehículos quedaron en llamas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar trabajaron cuerpos de bomberos para sofocar las llamas.

OTRAS NOTICIAS: Derrumbe en el Libramiento de Chimaltenango deja tres personas atrapadas en un carro

Un incendio se registra en el predio municipal de la zona 6 de Quetzaltenango, en el que varios vehículos han prendido en llamas alarmando a vecinos y socorristas.

Al lugar se han presentado Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, así como Cruz Roja para mitigar el fuego. 

Instituciones cercanas al predio decidieron evacuar a los presentes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar