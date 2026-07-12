Hombre muere tras ser arrollado en zona 15

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La víctima fue arrollada por un bus esta mañana de domingo 11 de junio.

Bomberos Voluntarios acudieron a socorrer a un hombre, de 60 de años, que fue embestido por un bus sobre el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya había fallecido por politraumatismo.

Según información preliminar, el hombre caminaba sobre la banqueta al momento de ser arrollado por el bus que momentos antes había sido colisionado.

Amílcar Montejo, director de comunicación de EMETRA, confirmó que un vehículo se dio a la fuga, aparentemente el carro habría chocado contra el bus, lo que ocasionaría que se subiera a la banqueta y arrollará a la víctima.

El conductor del vehículo, se dio a la fuga, pero fue alcanzado por las autoridades cuando circulaba sobre el bulevar Los Próceres 8 avenida de la zona 10.

Confirman que una persona falleció en hecho vehicular sobre Trébol Vista Hermosa.



Supuestamente el vehículo que impactó con bus se dio a la fuga, escapó, y ya tienen detenido un vehículo bajo sospecha de su participación en bulevar Los Próceres 8 avenida de la zona 10.… pic.twitter.com/QUvV0LKV8j — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 12, 2026

La víctima aún no ha sido identificada, pero el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) investigan el hecho.