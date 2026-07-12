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Recolectan ayuda para “Don Marito” tras perder su casa en incendio

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de julio de 2026, 20:43
Don “Marito”, como es conocido, es un fiel peregrino de la fe católica y ahora necesita ayuda tras perder su hogar.&nbsp;(Foto: captura de video)

Don “Marito”, como es conocido, es un fiel peregrino de la fe católica y ahora necesita ayuda tras perder su hogar. (Foto: captura de video)

Un incendio dejó sin hogar a "Don Marito", como de cariño se le conoce en su comunidad, buscan recaudar fondos para poder brindarle apoyo.

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Don Mario, o "Marito" mejor conocido, integra el Escuadrón de Romanos del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, que recientemente sufrió una tragedia al incendiarse su casa.

Por ello, la agrupación Ceniza Lunar hará una colecta por medio de un concierto el viernes 17 de julio.

La actividad se realizará a las 20:30 horas en el "Another Site" ubicado en la 4a. calle 4-50 de la zona 1.

La entrada tendrá un costo de Q50 de donación o podrás llevar víveres por un valor equivalente.

Entre las donaciones solicitadas también se pueden llevar pantalones talla 34, camisas talla M o zapatos número 40, con el objetivo de apoyar a Don Marito, quien busca recuperar su vida luego de perder todas sus pertenencias en el incendio.

@soycarrillo93 ¡Toda ayuda cuenta! #guatemala #ayuda #musicaenvivo #catolicos #unamonos ♬ sonido original - Rock & Reggae

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