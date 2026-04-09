Hombre queda herido tras ataque armado en la zona 1

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Aparentemente lo atacaron al negarse a dar sus pertenencias.

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Durante la mañana de este jueves 9 de abril, un hombre fue herido con proyectil de arma de fuego mientras se conducía en su vehículo en las cercanías del Banco de Guatemala.

Personas que circulaban sobre la 7 avenida y 22 calle de la zona 1 capitalina realizaron llamados de auxilio a los Bomberos Municipales, alertando sobre el incidente que dejó a un hombre herido.

A la llegada de los socorristas, localizaron a un hombre identificado cómo Abdías Rafael Cordero Vargas de 34 años, quien presentaba una herida causada por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax.

Los bomberos trasladaron al hombre a un centro asistencial. (Foto: CMB)

Al estabilizarlo fue trasladado a un hospital privado en la zona 10, donde médicos de turno le brindaron la atención requerida.

Hasta el momento, las investigaciones indican que la víctima fue atacada por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias y al percibir que el conductor no accedería, le dispararon.

Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil para coordinar las diligencias de ley.