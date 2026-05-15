Hombre muere en ataque armado tras discusión de tránsito en Mixco

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El hombre se dirigía en un vehículo cuando fue atacado en repetidas ocasiones.

Durante la noche del pasado viernes 15 de mayo se reportó un hecho armado en la 5.ª avenida y 3.ª calle de la Colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, donde un hombre murió.

Según testigos, el ahora fallecido habría regresado de Estados Unidos hace poco tiempo y el vehículo en el que se transportaba carecía de placas.

Al momento del ataque, la víctima se encontraba en una llamada con su esposa, quien minutos después llegó a la escena. También indicaron que la hermana del hombre iba detrás en otro vehículo al momento del altercado.

Asimismo, los testigos indicaron que se habría tratado de una discusión en el tránsito que se salió de control y terminó con el hombre sin vida.

Socorristas intentaron reanimarlo pero el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas. (Foto: Bomberos Municipales)

A la escena se presentaron Bomberos Municipales, quienes localizaron al hombre herido en el interior del vehículo. Pese a las maniobras de reanimación, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de los impactos en órganos vitales.