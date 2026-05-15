¡Pedían más de Q2 mil! Rescatan a niña de 3 años y capturan a presunta secuestradora

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Cámaras de seguridad ayudaron en la localización de la presunta secuestradora.

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Marielos Alejandra Vicente Sánchez, de 33 años, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en el ingreso al municipio de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, logrando el rescate de una menor, quien fue localizada sana y salva.

Los hechos se registraron este jueves aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando en la subestación policial de dicho municipio se recibió una alerta sobre la desaparición de una menor, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y localización.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana, familiares de la menor recibieron una llamada proveniente de un número extranjero, donde exigían la cantidad de Q.2,500.00 a cambio de su liberación, acordando finalmente un único pago de Q.1,300.00 (el cual no se hizo).

La presunta secuestradora es Marielos Alejandra Vicente Sánchez, quien fue capturada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)

Ubicada por cámaras

Ante esta situación, investigadores de la PNC se integraron a las diligencias de investigación y con apoyo de cámaras municipales de videovigilancia, lograron identificar a una mujer que se movilizaba en motocicleta llevando consigo a la menor reportada como desaparecida.

Las autoridades lograron ubicar a la presunta secuestradora por medio de cámaras de seguridad. (Foto: PNC)

Aproximadamente a las 02:00 de la tarde cuando los agentes de PNC localizaron e interceptaron a la sospechosa en el ingreso de ese municipio, mientras transitaba a pie. Durante la intervención, la mujer dijo el lugar donde se encontraba la menor, por lo que inmediatamente se movilizaron las unidades policiales para efectuar el rescate.

La niña fue localizada sana y salva en la vivienda de la detenida, ubicada en San Lorenzo El Cubo, calle Finca Los Nietos, diagonal 1, zona 1 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Posteriormente fue trasladada a un hospital para un chequeo médico y luego entregada a sus padres.