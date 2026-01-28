El hombre que quería viajar a Canadá pero terminó capturado en La Aurora

-

El hombre, originario de Georgia, se identificó con otro pasaporte.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron a un hombre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quien fue identificado como Sergo "N", de 27 años, originario de Georgia.

Al momento de su detención, el sujeto intentaba viajar a Canadá pero se identificó con un pasaporte de Suecia, el cual estaba registrado a nombre de otra persona, por lo cual fue remitido con las autoridades.

En el aeropuerto Internacional La Aurora, policías de la #SGAIA capturaron a Sergo “N”, de 27 años, originario de Georgia, quien al momento de intentar viajar a Canadá se identificó con un pasaporte de Suecia a nombre de otra persona.#EstadoDeSitio#SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/RHN7zKfRES — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 28, 2026

Capturaron a un colombiano

En noviembre del 2025, Efraín Oscal Berganza, de 46 años, fue capturado por policías de Interpol Guatemala, mientras ingresaba a Guatemala de un vuelo procedente de Colombia.

El colombiano contaba con una orden de captura, sindicado por el delito de evasión emitida el 26 de agosto del año 2024, además, tenía Notificación Roja Internacional buscado por un proceso penal pendiente en el país.