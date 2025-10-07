Versión Impresa
Hombre resulta herido tras caer desde lo alto de una construcción en zona 10

  • Por Geber Osorio
07 de octubre de 2025, 15:00
Ciudad de Guatemala
Al rescate llegaron los Bomberos Municipales, quienes lo trasladaron al Hospital Roosevelt. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt.

Un accidente laboral ocurrió este 7 de octubre en una obra en construcción, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

En el lugar, un hombre de 35 años aproximadamente, cayó desde una altura de cinco metros, lo que le provocó golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo.

El hombre de 35 años aproximadamente, aún no ha sido identificado. (Foto: Bomberos Municipales)
Elementos de los Bomberos Municipales realizaron el rescate, ya que el incidente sucedió en el sótano 6 de dicha obra.

Posteriormente, esta persona que aún no ha sido identificada, fue estabilizada y trasladada al Hospital Roosevelt.

La caída fue en una obra en construcción que se realiza en la zona 10 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)
