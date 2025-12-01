Versión Impresa
Montañista resulta herido tras erupción del volcán de Fuego

  • Por Susana Manai
30 de noviembre de 2025, 18:11
El incidente ocurrió en la cumbre del volcán, donde la persona se encontraba en cercanía al cráter. (Foto: Archivo/Soy502)

El herido fue localizado junto a un grupo de personas que descendían del Volcán de Fuego. 

Un hombre resultó herido de gravedad luego de que el volcán de Fuego hiciera erupción y expulsara lava, impactándolo con rocas y material incandescente, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales este 30 de noviembre. 

El incidente ocurrió en la cumbre del volcán, donde la persona se encontraba en cercanía al cráter.

El hombre fue alcanzado por material piroclástico tras la erupción del Volcán de Fuego. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Dueñas y la subestación de la aldea El Rosario se movilizaron al lugar con personal y equipo de rescate. 

Según el informe de los socorristas, después de varias horas de rastreo, localizaron a un grupo de personas que descendían con el herido.

El hombre fue localizado por los socorristas cuando era auxiliado por un grupo de personas. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
 La persona recibió asistencia prehospitalaria y fue trasladada al Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir atención médica especializada.

