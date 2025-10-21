Versión Impresa
Hombre resulta herido tras intento de asalto en zona 12

  • Por Susana Manai
21 de octubre de 2025, 08:25
El conductor sufrió heridas provocadas por fragmentos de vidrio y fue atendido por crisis nerviosa. (Foto ilustrativa: istock)

El conductor se negó a ser trasladado a un centro asistencial y continúo su marcha tras el incidente. 

La mañana de este martes, se registró un ataque armado durante un intento de asalto en la zona 12, según reportaron los Bomberos Municipales.

El incidente ocurrió en la 16 Avenida y 11 Calle de Colonia La Reformita, donde un automovilista fue abordado por personas que se desplazaban en motocicleta.

De acuerdo con información preliminar, el conductor sufrió heridas en la mano izquierda provocadas por fragmentos de vidrio y presentó crisis nerviosa.

El informe de los bomberos indica que la víctima luego de recibir atención médica en el lugar, rechazó ser trasladada a un centro asistencial y continuó su recorrido en el vehículo. 

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

