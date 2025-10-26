Momento en que hombre se roba una batería en plena calle (video)

Al ser identificado, se descubrió que el sujeto tenía una denuncia por violencia contra la mujer.
Un vecino de la zona 1 del departamento de San Marcos fue víctima del hurto de la batería de su pickup el 25 de octubre.
El hecho quedó grabado y a través de redes sociales, la víctima solicitaba información para identificar al responsable.
Posteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) inició las investigaciones y lograron capturar a un hombre, quien no portaba documentos.
Para poderlo identificar, las autoridades utilizaron el dispositivo MI3 el cual evidenció que tenía una orden de captura.
El hombre identificado como Lenin "N", de 29 años, era acusado por violencia a la mujer. Por lo que quedó a disposición de las autoridades para rendir cuentas de ambos casos.