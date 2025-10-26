Momento en que hombre se roba una batería en plena calle (video)

-

Al ser identificado, se descubrió que el sujeto tenía una denuncia por violencia contra la mujer.

Un vecino de la zona 1 del departamento de San Marcos fue víctima del hurto de la batería de su pickup el 25 de octubre.

El hecho quedó grabado y a través de redes sociales, la víctima solicitaba información para identificar al responsable.

Capturan a hombre que hurtaba baterías de vehículos



También tenía orden de captura por violencia contra la mujer



En seguimiento a un video que circuló en las redes sociales, la PNC inició una investigación sobre un hombre hurtando baterías de vehículos estacionados 1/5 pic.twitter.com/JiGpjsZOMb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 26, 2025

Posteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) inició las investigaciones y lograron capturar a un hombre, quien no portaba documentos.

Para poderlo identificar, las autoridades utilizaron el dispositivo MI3 el cual evidenció que tenía una orden de captura.

Este hombre es el presunto responsable de hurtar, según el video de vigilancia, una batería de un pickup en la zona 1 de San Marcos; el afectado dejó estacionado su vehículo y al regresar se percató que no arrancaba y al revisar 3/ 5 pic.twitter.com/b2R0CkWYyc — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 26, 2025

El hombre identificado como Lenin "N", de 29 años, era acusado por violencia a la mujer. Por lo que quedó a disposición de las autoridades para rendir cuentas de ambos casos.