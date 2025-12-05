Hombre en silla de ruedas muere tras ataque armado en Amatitlán

El percance se produjo mientras varias personas realizaban sus compras en horas de la noche del jueves.
Un ataque directo hacia tres personas en la calzada Asiole e ingresó a la colonia Progreso 2, dejo a dos hombres y una mujer fallecidos y además a otra persona herida la cual fue trasladada al hospital de Amatitlán con varias heridas por arma de fuego informaron Bomberos Voluntarios.
En el estacionamiento de un centro comercial se encontraban varias personas que hacían sus compras, pero al escuchar el ataque, la mayoría buscó un lugar para refugiarse y evitar ser heridas.
Uno de los fallecidos yacía sin vida en su silla de ruedas.
Según la Policía Nacional Civil, en el lugar se encontraron varias armas de fuego y los vecinos del sector indicaron que las víctimas podrían ser integrantes de una pandilla.