Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre en silla de ruedas muere tras ataque armado en Amatitlán

  • Con información de Óscar Rivas/Colaborador
04 de diciembre de 2025, 21:18
El hecho armado se produjo en una de las vías principales de Amatitán este 4 de diciembre. (Foto: Shutterstock)

El hecho armado se produjo en una de las vías principales de Amatitán este 4 de diciembre. (Foto: Shutterstock)

El percance se produjo mientras varias personas realizaban sus compras en horas de la noche del jueves. 

OTRAS NOTICIAS: Hombre muere en accidente de tránsito en la avenida Bolívar

Un ataque directo hacia tres personas en la calzada Asiole e ingresó a la colonia Progreso 2, dejo a dos hombres y una mujer fallecidos y además a otra persona herida la cual fue trasladada al hospital de Amatitlán con varias heridas por arma de fuego informaron Bomberos Voluntarios.

En el estacionamiento de un centro comercial se encontraban varias personas que hacían sus compras, pero al escuchar el ataque, la mayoría buscó un lugar para refugiarse y evitar ser heridas.

Uno de los fallecidos yacía sin vida en su silla de ruedas. 

Uno de los fallecidos quedó sin vida en su silla de ruedas. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Uno de los fallecidos quedó sin vida en su silla de ruedas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según la Policía Nacional Civil, en el lugar se encontraron varias armas de fuego y los vecinos del sector indicaron que las víctimas podrían ser integrantes de una pandilla.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar