Hombre en silla de ruedas muere tras ataque armado en Amatitlán

Un ataque directo hacia tres personas en la calzada Asiole e ingresó a la colonia Progreso 2, dejo a dos hombres y una mujer fallecidos y además a otra persona herida la cual fue trasladada al hospital de Amatitlán con varias heridas por arma de fuego informaron Bomberos Voluntarios.

En el estacionamiento de un centro comercial se encontraban varias personas que hacían sus compras, pero al escuchar el ataque, la mayoría buscó un lugar para refugiarse y evitar ser heridas.

Uno de los fallecidos yacía sin vida en su silla de ruedas.

Uno de los fallecidos quedó sin vida en su silla de ruedas. (Foto: Bomberos Voluntarios)