El hombre que simulaba vender "dulces" para distribuir droga

  • Por Jessica González
14 de septiembre de 2025, 13:57
Así era como el hombre buscaba despistar a las autoridades. (Foto: Shutterstock)

El señalado llevaba una bolsa con "dulces", la cual contenía droga.

Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre que, para despistar a las autoridades, simulaba vender dulces y paletas, para distribuir droga.

Según los agentes, el sujeto vendía marihuana, por lo que al ser descubierto se le incautó la bolsa.

(Foto: PNC)
El hombre fue identificado como Marvin "N", de 21 años.

La captura ocurrió en El Campo, Asunción Mita, Jutiapa.

