El hombre que simulaba vender "dulces" para distribuir droga

El señalado llevaba una bolsa con "dulces", la cual contenía droga.
EN CONTEXTO: Capturan a el "Guerrillero", extraditable a EE.UU. por narcotráfico
Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre que, para despistar a las autoridades, simulaba vender dulces y paletas, para distribuir droga.
Según los agentes, el sujeto vendía marihuana, por lo que al ser descubierto se le incautó la bolsa.
El hombre fue identificado como Marvin "N", de 21 años.
La captura ocurrió en El Campo, Asunción Mita, Jutiapa.