Paso a desnivel en San José Pinula entra a su fase final (video)

La obra que busca reducir el tráfico de 130 mil automovilistas entra a su fase final.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, habló sobre la última fase de construcción del paso a desnivel "Don Justo", en Carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 130 mil automovilistas.

"Estamos instalando el último tramo de vigas en el nuevo paso a desnivel en carretera a El Salvador, vigas metálicas de más de 30 metros, que van a completar este paso a desnivel", dijo Siero.

El alcalde afirmó que el proyecto será entregado a finales de enero.

El paso a desnivel Don Justo, en carretera a El Salvador, ya está en su última fase.



Video: Sebastián Siero pic.twitter.com/0Ae5pokRq8 — Soy 502 (@soy_502) January 4, 2026

El paso más largo

Este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.

"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.

(Foto: Sebastián Siero/Facebook)

El puente contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.