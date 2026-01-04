Versión Impresa
Paso a desnivel en San José Pinula entra a su fase final (video)

  • Por Jessica González
04 de enero de 2026, 08:50
Se está colocando la última sección de vigas. (Foto: Sebastián Siero/Facebook)

La obra que busca reducir el tráfico de 130 mil automovilistas entra a su fase final. 

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, habló sobre la última fase de construcción del paso a desnivel "Don Justo", en Carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 130 mil automovilistas.

"Estamos instalando el último tramo de vigas en el nuevo paso a desnivel en carretera a El Salvador, vigas metálicas de más de 30 metros, que van a completar este paso a desnivel", dijo Siero. 

El alcalde afirmó que el proyecto será entregado a finales de enero.

El paso más largo

Este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.

"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.

(Foto: Sebastián Siero/Facebook)
El puente contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.

