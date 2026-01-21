El hombre que transportaba dos armas y más de Q100 mil en efectivo

El hombre se conducía en un picop cuando fue interceptado.
Gustavo Adolfo Baños Orellana, de 29 años, fue sorprendido mientras transportaba dos pistolas, cinco cargadores, 99 municiones y 36,012 dólares beliceños (aproximadamente Q135 mil) de manera ilegal.
La detención se efectuó durante un operativo interinstitucional cuando el sospechoso conducía un picop por el barrio El Centro, y fue interceptado por elementos del Ejército de Guatemala.
Durante la inspección del vehículo, las autoridades constataron que las armas no contaban con la documentación legal correspondiente, mientras que la cantidad de moneda extranjera que llevaba no estaba justificada, lo que genera sospechas sobre su posible vínculo con actividades ilícitas.
Tras la detención Baños Orellana fue puesto a disposición del juzgado de turno para que responda por portación ilegal de arma de fuego y traslado irregular de moneda extranjera.