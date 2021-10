Hombre vestido de "Joker" aterroriza en el tren de Tokio (video)

Un hombre vestido como "Joker" de Batman y con un cuchillo aterroriza a usuarios del tren de Tokio. Hay al menos diez heridos.

Un sujeto disfrazado de "Joker" de Batman atacó a pasajeros de un tren en Tokio provocando terror, la gente salió corriendo y diez personas resultaron heridas. La Policía de Japón lo arrestó tras amenazar con un cuchillo y encender fuego en el tren este domingo.

Las autoridades informaron que uno de los heridos, un hombre aparentemente de unos 60 años, fue apuñalado y está inconsciente. El Departamento de Policía Metropolitana dijo que el sospechoso, que se cree que tiene unos 20 años, comenzó a atacar a los pasajeros en la línea Keio, cerca de la estación Kokuryo, en la ciudad de Chofu, en el oeste de Tokio.

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021

Los investigadores indican que el sospechoso también esparció lo que parecía ser aceite y prendió fuego. Dijeron que el incendio quemó algunos de los asientos.

Representantes del operador ferroviario, Keio Corporation, comentaron que el conductor del tren expreso especial, con destino a Shinjuku, informó a la compañía que un hombre empuñaba un cuchillo.

El conductor hizo una parada de emergencia en la estación de Kokuryo, por donde suele pasar el expreso especial, para evacuar a los pasajeros. Un video publicado en redes sociales muestra pasajeros corriendo. Las llamas se elevan repentinamente en el tren, del que están huyendo. Varios de los pasajeros salen por las ventanas para salvarse. El operador ferroviario dijo en su sitio web que suspendió el servicio tanto en sus líneas entrantes como salientes.