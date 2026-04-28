Los hombres que disparaban en buses para intimidar a los pasajeros

Entre los implicados está un nicaragüense.
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Disparaban contra las víctimas que se oponían para herirlas e intimidar al resto de pasajeros; así operaban dos presuntos asaltabuses capturados en el kilómetro 51 de la autopista, en jurisdicción de Escuintla.
Según información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), entre los detenidos se encuentra un guatemalteco y un nicaragüense, identificado con el alias "Nica".
Ambos tienen antecedentes delictivos y uno de ellos contaba con una orden de captura vigente.
Durante el operativo también se incautaron armas de fuego, presuntamente utilizadas durante el atraco a bordo de un vehículo de transporte colectivo este martes 28 de abril. Además, los supuestos delincuentes llevaban billeteras, mochilas, celulares, carteras de dama, entre otros objetos aparentemente recién robados.