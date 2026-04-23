Fingía ser de una empresa telefónica para realizar "transacciones" bancarias

La joven de 23 años está señalada por uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.
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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) lograron la captura de Melany "N", de 23 años, por el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.
La aprehensión se llevó a cabo en la colonia El Rosario, zona 18, basada en una orden emitida el pasado 15 de abril por un juzgado de Chiquimula.
Según la información de las autoridades, la detenida hizo pasar por representante de una empresa telefónica y mediante engaños, logró desactivar la línea de la víctima para acceder a su información personal y poder realizar transacciones bancarias no autorizadas.