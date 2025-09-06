Chewbacca acompañará la Navidad de los fans de "Star Wars"

-

Chewbacca acompañará la Navidad de los fans de Star WarsChewbacca se convierte en la estrella de la decoración navideña.

La empresa especializada en artículos de decoración y uso cotidiano del hogar ha confirmado la elaboración de una figura a gran escala, en colaboración con la franquicia de Star Wars.

La figura emite sonidos y movimientos que harán que te sientas en otra galaxia. (Foto: X)

Home Depot ha lanzado la figura de Chewbacca a tamaño real (7.5 pies de altura), con temática navideña, con el objetivo de que los fanáticos de la franquicia puedan tener la mejor decoración del año por tan solo Q2800.

El rugido de Chewbacca hará vibrar tu espíritu navideño. (Foto: X)

La imponente imagen cuenta con los aullidos del personaje; se activa con sonidos y movimientos reconocibles que harán que tu hogar sea su guarida personal.

La figura es ideal para ser el centro de atención durante la temporada de Halloween y para reemplazar a la figura de Santa Claus al colocarle el característico gorro rojo.