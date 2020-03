El homenaje de Barrondo a quienes luchan por el coronavirus

El medallista olímpico guatemalteco, Erick Bernabé Barrondo García hizo un homenaje a la distancia a bomberos, policías, médicos, personal de enfermería y a todos los servidores públicos que trabajan para luchar contra el coronavirus en Guatemala.

Por medio de sus redes sociales, Barrondo, quien se encuentra en España, llamó héroes a quienes a diario cuidan de la vida y la salud de los guatemaltecos en la emergencia por la pandemia mundial de Covid-19.

"Sabes que los héroes no están en las películas, hoy los héroes tiene un casco negro o rojo, hoy los héroes están vestidos de negro y andan patrullando las calles, hoy los héroes no tienen capa, si no tienen una bata y llevan una mascarilla por más de 12 horas para ciudar de tu salud", dijo Barrondo García, lanzando un llamado a la población en general para que se quede en casa.

El medallista, quien se estaba preparando para los Juegos Olímpicos 2020, ha estado muy activo en sus redes sociales enviando mensajes de apoyo a la población y reconociendo la labor de los socorristas y agentes del orden.

De inmediato la publicación de Barrondo recibió mucha interacción y se viralizó.