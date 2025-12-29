Hondureño se enfrenta a disparos contra agentes de la PNC en Chiquimula

-

El extranjero iba conduciendo ebrio y tras chocar contra una patrulla de la PNC, le disparó a los agentes de la misma.

OTRAS NOTICIAS: Los días que estarán cerrados los bancos por celebración de Año Nuevo

Como Juan Domingo Núñez Mejía, de 51 años de edad, de nacionalidad hondureña, fue identificado un hombre que colisionó de frente contra una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y que disparó contra los agentes.

Los policías respondieron al ataque y el agresor intentó darse a la fuga por lo que se inició una persecución que concluyó en el kilómetro 214 de la aldea Apantes, Concepción Las Minas, ruta que de Esquipulas conduce a Quetzaltepeque, Chiquimula.

El hondureño había colisionado de frente con una patrulla por conducir ebrio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En dicho lugar, el hondureño chocó su vehículo contra un árbol, lo que ocasionó que el carro se incendiara.

Los agentes de la PNC rescataron a Núñez de entre las llamas y dieron aviso a los cuerpos de socorro, por lo que fue trasladado al Hospital Nacional de Chquimula, en donde quedó recluido para su curación.

El vehículo en el que se transportaba Núñez Mejía quedó calcinado luego de que chocara contra un árbol y se incendiara. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El hondureño fue herido de bala en la parte trasera de la cabeza y según indicaron los agentes, el extranjero se encontraba bajo efectos de licor al momento del ataque.

Las autoridades han iniciado con la investigación para esclarecer el caso y deducir responsabilidades por el ataque a las fuerzas de seguridad.