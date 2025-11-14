El hondureño que asesinó a su víctima tras golpearlo con una piedra en la cabeza

El incidente fue el resultado de una discusión en la aldea Las Majadas que culminó con la captura del presunto responsable de muerte de un hombre de 18 años.
Franklin Aguilar Morales, de 18 años de edad, fue asesinado tras recibir múltiples golpes con una piedra en la cabeza. El incidente ocurrió en el cantón Cruz Barranca, aldea Las Majadas, en el municipio de Tacaná, departamento de San Marcos.
Testigos presenciales del hecho señalaron a Yeimi Antonio Orellana Padilla, de 36 años y nacionalidad hondureña, como el agresor.
Según los reportes, Yeimi golpeó repetidamente a Franklin en la cabeza con una piedra, causándole la muerte de forma inmediata.
El crimen se desencadenó a raíz de una discusión entre ambos hombres, quienes aparentemente se encontraban en estado de ebriedad.
La disputa escaló rápidamente a una confrontación física que resultó en la muerte del hombre de 18 años.
Tras cometerse el delito, fueron los propios pobladores del sector quienes intervinieron y entregaron al ciudadano hondureño a las autoridades de la Policía Nacional Civil.