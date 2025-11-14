Insivumeh señala que frentes fríos pueden provocar vientos de hasta 60 km/h

-

Para esta temporada se espera que al menos 16 frentes fríos afecten el territorio nacional.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Arnoldo Rojas, presentó una explicación sobre los frentes fríos y su impacto en el país, en el marco del inicio de la temporada que se extiende de octubre a abril.

Precisó que "un frente frío es principalmente el efecto de un paso de masas de aire frío que empujan masas de aire caliente y en ese empuje se producen dos fenómenos, primero el descenso de la temperatura y posteriormente el incremento de la presión atmosférica".

Este desplazamiento provoca también "el incremento de la velocidad del viento", que según detalló suele oscilar entre 30 y 40 kilómetros por hora (km/h), el cual puede llegar en ocasiones hasta los 60 km/h con dirección predominante norte y noroeste.

Edwin Arnoldo Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. (Foto: SCSP / Soy502)

El director subrayó que estos sistemas generan "un incremento del ascenso del aire caliente que se humedece y nuevamente se precipita a través de nubes de carácter convectivo".

A diferencia de la época lluviosa, las precipitaciones asociadas a los frentes fríos son "de carácter débil", no torrenciales, y suelen venir seguidas de un periodo de descenso térmico y condiciones más secas.

Estas variaciones pueden dar lugar a heladas en zonas específicas del país, además para definir una helada deben cumplirse estándares internacionales precisos.

"Primero, es un registro de temperatura de entre cero a menos cero grados centígrados que se registra a una altura de 1.5 metros en los instrumentos de medición, principalmente en el abrigo meteorológico", afirmó el director.

El monitoreo de estos fenómenos se realiza mediante imágenes satelitales, modelaciones numéricas y estadísticas, mapas de superficie de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el registro de las estaciones meteorológicas del país.

El funcionario destacó que el Insivumeh cuenta con "63 a nivel de país y más de 200 estaciones automáticas", lo que permite validar la coherencia de la información.

El viento aumenta en la temporada de frío en Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Rojas señaló que, históricamente, los frentes fríos generan lluvias asociadas en Petén, Alta Verapaz e Izabal, y las condiciones previstas para esta temporada se mantienen en esa línea.

Finalmente, Rojas confirmó "el pronóstico de frentes fríos para esta temporada son de 16 frentes fríos pronosticados".

"Van desde el mes de octubre hasta el mes de abril, que todavía esperaríamos uno", puntualizó el funcionario.