A estar atentos: El sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 es este viernes

La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del futbol, arranca este viernes con la ceremonia del sorteo en Washington D. C., con el foco de múltiples selecciones en la capital estadounidense.

Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pelearán, repartidos a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá, por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022, en Catar.

El viernes, a partir de las 11:00 de la mañana (hora de Guatemala), el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales diseñado a la medida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Ya casi es hora... ⏳



Visita https://t.co/dyjI60DRMl para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio.

El mandatario ejercerá de doble anfitrión después de que se aceptara su recomendación del Kennedy Center, una institución que él preside, como sede de un sorteo que parecía regresar a Las Vegas, en el Mundial de 1994.

Además, tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, tienen previsto desplazarse para este evento en el que, salvo sorpresa, Trump será agasajado con un Premio de la Paz recién creado por la FIFA.

Estrellas por doquier

La supermodelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart ejercerán de maestros de ceremonias, en un escenario en el que actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People.

¡Un elenco extraordinario para un momento histórico! ✨



Estos invitados especiales serán quienes conducirán y asistirán durante el Sorteo Final

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano: Tom Brady (NFL), Shaquille O'Neal (NBA), Wayne Gretzky (NHL) y Aaron Judge (MLB).

En sus manos estará la suerte de las 48 selecciones participantes, seis de las cuales aún están por definirse en los repechajes intercontinentales y europeos.

De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos, en un proceso con restricciones y reglas nuevas, que evitará que las dos mejores selecciones en el ranking (Argentina y España) se vean las caras antes de la final, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Además, ninguna selección podrá toparse con otra de su misma confederación, salvo el caso de la UEFA, que por tener 16 cupos, obligará a que en cuatro sectores haya dos equipos europeos.

Definidos los bombos para el sorteo del Mundial 2026. Qué grupos de la muerte podrían salir?



Restricción en 2022: ningún grupo puede tener más de un equipo por confederación, excepto UEFA, que puede tener hasta dos

El sorteo

Ubicadas en el bombo 1, las tres naciones anfitrionas ya conocen su lugar de manera anticipada. México estará ubicada en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Si bien ya saben esto, los tres aguardan por conocer quiénes serán sus respectivos rivales para buscar su lugar en lo que serán los dieciseisavos de final, a los que avanzarán los dos mejores de cada grupo y ocho mejores terceros.

El sorteo, que se podrá ver en terriotorio nacional en Espn, TUDN, Albavisión (canales 3 y 11) o Tigo Sports; también revelará al oponente de México en el partido inaugural, que se jugará en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio.

La FIFA, sin embargo, no ofrecerá el calendario de sedes y horarios de los 104 partidos de forma completa hasta el sábado.