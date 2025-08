Horne, el depredador ártico que falleció en un hospital público en Guatemala

-

El profesor abusó de más de 100 menores en las comunidades inuit del Ártico canadiense.

Edward Thornton Horne, fue un docente originario de Canadá, acusado de haber agredido sexualmente a más de un centenar de menores en ese país.



Según los informes preliminares, Horne murió el pasado 29 de julio en el Hospital General San Juan de Dios de Guatemala.

El hombre de 81 años, viajó al país como turista y fue ubicado mientras vagaba por las calles, antes de ser trasladado al centro asistencial.

A principios de julio recién pasado, el San Juan de Dios intentó localizar a los familiares, del entonces desconocido profesor Horne, sin embargo, nunca fue reclamado.

Ingreso al hospital

El parte médico del Hospital San Juan de Dios detalla que Horne ingresó con alteraciones en su comportamiento y con lenguaje incoherente y hasta el momento se desconoce si hablaba español.

Además, fue diagnosticado con demencia y enfermedad renal crónica. Su fallecimiento se atribuyó a un shock séptico, neumonía asociada al uso de ventilación mecánica y complicaciones derivadas de su afección renal tras 27 días de estar hospitalizado.

Desde que se conoció el caso sobre los antecedentes del profesor Horne, tanto las autoridades canadienses y guatemaltecas han sido criticadas debido al riesgo que representaba un hombre que habría cumplido dos condenas en su país por el delito de pedofilia.

Hasta el momento se desconoce el día exacto en el que Horne ingresó al país, pues las autoridades migratorias no brindaron mayor detalle al respecto.

El Ministerio Público confirmó a Soy502 respecto al profesor canadiense Edward Thornton Horne, "no se ha establecido que exista una denuncia o algún expediente en donde él figure como sindicado o agraviado" según los registros del MP.

Antecedentes Horne

De acuerdo con los reportes internacionales, Horne cometió abusos contra menores durante las décadas de 1970 y 1980, con un estimado de entre 100 y 200 víctimas.

La periodista Kathleen Lippa, autora del libro Depredador ártico, documentó los delitos del profesor y su efecto en las comunidades inuit del Ártico canadiense.

La periodista Kathleen Lippa, tras años de investigación, examinó el devastador impacto de los crímenes de Horne en sus víctimas. (Foto: Octopus Books/Instagram)

Según la narrativa del libro, el joven profesor Horne se había ganado la confianza de sus alumnos debido a su dinámica y entusiasta forma de impartir clases, lo que le facilitó el acercamiento con sus estudiantes para abusar de ellos.

Según las investigaciones de Lippa, los delitos de Horne provocaron un profundo daño en las comunidades inuit, generando trauma intergeneracional y dolor en muchas familias. (Foto: vía Nunatsiaq News)

La investigación realizada por Lippa contribuyó a visibilizar el caso y a ofrecer un espacio para que las víctimas fueran escuchadas.

Sobre el libro Depredador ártico,

"Arctic Predator:The Crimes of Edward Horne Against Children in Canada's North" es un libro de no ficción escrito por la periodista canadiense Kathleen Lippa.

En él se narran los delitos cometidos por Horne, un profesor que abusó de más de 100 menores en Nunavut. Publicada en febrero de 2025, la obra despertó gran interés y recibió críticas favorables.

El libro trata sobre los crímenes de un profesor de confianza que causaron un daño duradero en las comunidades inuit del Ártico canadiense. (Foto: Dundurn Press)

Lippa es una periodista canadiense con trayectoria en redacción y edición de noticias.

Su trabajo ha sido reconocido por el compromiso con la verdad y la sensibilidad al abordar temas complejos.

