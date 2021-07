Horóscopo de este viernes 9 de julio de 2021

Estas son todas las predicciones de los signos del zodiaco para este 9 de julio. Entérate como te irá en este día.

¿Preparado para empezar tu día? Estas son las predicciones por signo. Aquí puedes consultarlo:

Aries 21 de marzo - 19 de abril En el trabajo y en el tema de los negocios todo va de maravilla, pronto llegará una propuesta laboral nueva para ti, la cual se acomodará a tu espíritu luchador y te dará mucha prosperidad. Gracias a tu esfuerzo obtendrás esa gran recompensa, pues es algo por lo que has estado trabajando durante mucho tiempo. En tu vida amorosa todo marcha muy bien, pero tú eres el motor de tu relación.

Tauro 20 de abril - 21 de mayo

Hay una persona que está tratando de opacar tu brillo, es una influencia nefasta que no solamente te podría afectar a ti sino que a tus allegados, por lo que colmará tu paciencia y entrarás en un estado de nerviosismo por querer solucionar la situación. Pero en el amor hay alguien que te dará esa calma que tanto vas a necesitar, esa persona será tu equilibrio, no cierres las puertas de tu corazón.

Géminis 22 de mayo- 21 de junio

Retomar un antiguo proyecto que estabas a punto de emprender será una bomba para ti. En tu campo laboral te has desempeñado muy bien, solamente debes procurar que los resultados de tus compañeros no te preocupen porque puedes tener un desequilibrio por tratar de ayudar. En el amor debes tratar de escuchar más a tu pareja para que tu relación siga por el buen camino, dedícale más tiempo.

Cáncer 22 de junio - 22 de julio

Tienes aquella necesidad de cambiar rápidamente de ambiente ya que te estás encerrando en un mundo que no es el tuyo. Has trabajado durante mucho tiempo, así que tus méritos son valorados pero lo estás dejando todo por una aventura un tanto peligrosa que no te conviene. Tu vida ha perdido un poco el rumbo, ponte cuerdo para avanzar, sigues sin perdonar a tu pasado, escucha a tu corazón y verás como todo mejorará pronto.

Leo 23 de julio - 23 de agosto

Estarás en una situación difícil que te hará perder la cordura y la paciencia, pero eso no es del todo malo ya que acomodará algunas cosas que habían estado atormentándote. Tu corazón se encuentra muy vibrante y hay una persona que despertará pronto tu interés, pero no lo tomes como un pasatiempo.

Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre

Debes tomar pronto una decisión en tus negocios, pues solo así comenzarán a llegar las ganancias. En el amor hay poca iniciativa lo cual está apagando la chispa del amor, debes crear e innovar junto a tu pareja. En cuanto a tu salud, cuida tu alimentación, ya que te has descuidado mucho.

Libra 24 de septiembre - 23 de octubre

Este será un día excelente para presentar tu nueva versión, es decir trata de mejorar en aspectos laborales, de lo contrario pronto te estancarás y eso no será favorable para ti. Tu carácter te ayuda muchísimo para poder demostrar que tienes protagonismo e iniciativa para hacer las cosas. Estarás en desbalance con tu pareja si es que tienes, no lo entregues todo en un mismo momento y guarda algo para ti.

Escorpio 24 de octubre - 22 de noviembre

Habrá algo en tu trabajo que te fastidiará, pero tus buenas ideas aportarán cooperación para que todo tome un nuevo rumbo. Te pedirán un favor inesperado, pero cuida muy bien de quien viene no vayan a querer solo aprovecharse de tu alma buena y noble. El amor te rodea así que algo o alguien te puede sorprender muy pronto.



Sagitario 23 de noviembre - 21 de diciembre

Hay alguien que estará criticando tu trabajo y eso te enfadará, pero debes ser más inteligente que esas personas. Tus finanzas se han estado viendo un poco inestables ya que has derrochado el dinero en cosas poco favorables. En el amor hay algo muy inusual, estás en busca de aventura y una persona que despierta mucho tu interés podría acompañarte en ello. Quieres ser más que un amigo para esa persona y estás a punto de que un romance resurja, pero ojo no te confundas, esa persona puede poner de vuelta tu cabeza.

Capricornio 22 de diciembre - 20 de enero

Es un buen momento para buscar otra iniciativa en la que puedas generar ingresos extras que no te caería nada mal. Debes ser más exigente contigo mismo y no conformarte con lo que te ofrecen, pronto verás una nueva luz en el camino que quitará todas tus penas, únicamente debes aprovechar cada oportunidad que se te presenta.

Acuario 21 de enero - 19 de febrero

Hay una melancolía que interfiere con tus actividades rutinarias, trata de tomar tiempo para ti y liberar todas aquellas preocupaciones, de lo contrario te afectará inesperadamente en tu trabajo y en tu entorno social. Debes trabajar en cambios y buscar nuevos ambientes en donde te sientas tranquilo.

Piscis 20 de febrero - 20 de marzo

Trata de resolver tus pendientes en el trabajo, no dejes todo al tiempo porque todo se te sobrecargará, es momento de que seas más disciplinado para que el estancamiento termine para ti. Estás muy optimista en el amor y ya no soñarás despierto, habrá algo que te ponga los pies sobre la tierra y que además te permitirá conocer a una persona muy especial que estará apoyándote en tus proyectos.